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هالة زايد: مصر تنتقل من التأمين الصحي إلى مفهوم التغطية الصحية الشاملة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:51 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ياسمين القصاص
قالت وزيرة الصحة  الدكتورة هالة زايد، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة تطوير الريف المصري يؤهل محافظات مصر خلال 3 سنوات، على أن تكون جاهزة لاستقبال تأمين صحي شامل.

وأَضافت "وزيرة الصحة"، خلال افتتاح السيسي للمجمع الطبي بالإسماعيلية اليوم ، أن الوزارة قامت  بإنشاء هذا المشروع ليس لتجديد الوحدات والمراكز الصحية فقط، ولكن  بتخطيط يراعي إنشاء الوحدات بأعلى معايير الجودة ومراعاة الكتل السكانية فى  التخطيط.

وأشارت، إلى أنه تم العرض على دولة رئيس الوزراء، فى أن  التخطيط يجب أن يشمل تطوير المستشفيات والمراكز داخل القري، وذلك لأننا نعتبر مستشفيات الإحالة في هذه القرى، ومن هنا يتم تحقيق هدف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة المتحدة وهو الانتقال من التأمين الصحي الشامل إلى التغطية الصحية الشاملة، مضيفة أن تكلفة البنية الأساسية لمنظومة التأمين الصحي فى الإسماعيلية تفوق الـ 10 مليارات جنيه.
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