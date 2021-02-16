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أخبار العالم

انخفاض كبير في عداد كورونا بأمريكا.. ما السبب؟

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:15 ص
كورونا .. وباء يحير
كورونا .. وباء يحير العالم
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محمد علي

واصلت أعداد الإصابات بالفيروس المبلغ عنها حديثًا في الولايات المتحدة انخفاضها الحاد حيث تم الإبلاغ عن حوالي 56000 ألف حالة جديدة فقط خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت صحيفة الواشنطن بوست، إن هذا الرقم المنخفض نسبيًا يبدو مصطنعًا بسبب العطلات بالولايات المتحدة. 

وانخفض متوسط  الإصابات ​السبعة أيام الماضي ، الذي يعتبر مقياسًا أكثر موثوقية ، إلى أقل من 90 ألفًا في اليوم لأول مرة منذ أوائل نوفمبر الماضي.

انقسم العلماء حول أسباب هذا الانخفاض ، مشيرين إلى زيادة التطعيمات وانخفاض الاختبارات والأنماط الموسمية لهذه الأنواع من الفيروسات التي تشهد انخفاضًا في معدلات انتقال العدوى مع استمرار الشتاء.

 اقترح آخرون أن السبب هو أن الناس يتحسنون في اتباع قيود التباعد الاجتماعي المختلفة.

ومع ذلك ، فإن أحد الأرقام التي أخذت في الازدياد هو الارتفاع في الإصابات بالسلالة  الجديدة الأكثر عدوى الذي تم تحديده لأول مرة في بريطانيا ، والتي شهدت تضاعف أعدادها في الولايات المتحدة كل 10 أيام ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وصل الإجمالي من الإصابات في أمريكا، إلى  27692967 حالة إصابة بفيروس كورونا، ومات ما لا يقل عن 486321 شخصًا.

وتشمل هذه الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات عادت إلى الخارج.  

وحول اللقاح، تم توزيع ما لا يقل عن 70،057،800 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد ، وتم إعطاء ما لا يقل عن 52،884،356 جرعة من اللقاح ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


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