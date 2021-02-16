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ديرما رولر للوجه وللشعر.. فوائد كل منهما وطريقة الاستخدام الصحيحة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:37 م
صدى البلد
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ريهام قدري
في الوقت الحاضر ، يمكن تنفيذ الكثير من الإجراءات التي كانت محجوزة في السابق لعيادة طبيب الأمراض الجلدية في المنزل ومنها استخدام دريما رولر للوجه حيث انها لها فوائد عديدة .

فوائد الديرما رولر للبشرة الدهنية
كرات ديرما عدد من الاستخدامات ، لكن أهمها تحسين مشاكل التصبغ وتحسين سطح الجلد كما ان لها فوائد الديرما رولر للبشرة الدهنية، يقال إن الخطوط الدقيقة وندبات حب الشباب وفرط التصبغ تتضاءل مع دحرجة ديرما بانتظام وتكون نتائجها واضحة 

في الواقع ، ما سبق يحتاج إلى مساعدة المحترفين microneedling ، والتي تستخدم إبرًا أطول من النسخة المنزلية وذلك للاستفادة من فوائد الديرما رولر للبشرة الدهنية

على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت عام 2008 أن أربع جلسات ميكرونيدلنج أسفرت عن ما يصل إلى 400٪ ارتفاع في الكولاجين مصدر موثوق، وهو بروتين يجعل البشرة مشدودة أكثر.


كم مرة تستخدم الديرما رولر للوجه هي السؤال الاكثر تداولا عند التعرف علي فوائد ديرما رولر للوجه، ابدأ مرة واحدة في الأسبوع لترى كيف يتفاعل جلدك مع الإبر.

إذا كان كل شيء يبدو جيدًا ، يمكنك زيادة التردد إلى مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، فقط تأكد من عدم تجاوز حد الدقيقتين في كل مرة وبذلك تكون هذه الاجابة الوافية للسؤال المتداول كم مرة تستخدم الديرما رولر للوجه 




طريقة استخدام الديرما رولر للوجه في المنزل
اذا كنت تستخدم مصلًا مع ديرما رولر ، ضعي المنتج على وجهك قبل الشروع في العمل، تتضمن طريقة التدحرج ثلاثة أجزاء: حركات رأسية وأفقية وقطرية.
ابدأ بتدوير أسطوانة الديرما لأعلى ولأسفل على جبهتك ووجنتيك وذقنك ، وتأكد من عدم الضغط كثيرًا، ثم قم بالتبديل إلى الحركات الأفقية متبوعة بحركات قطرية. لا تقضي أكثر من دقيقتين في القيام بذلك.
ابتعد عن منطقة العين وكن أكثر حذرًا في الأماكن الحساسة مثل الأنف والشفة العليا،عد اكتمال اللف ، ضعي نفس المصل مرة أخرى أو اختاري منتجًا آخر مرطبًا أو مضادًا للشيخوخة.

فقط تأكد من أن قائمة المكونات لا تحتوي على الريتينول أو فيتامين سي، نظرًا لأن بشرتك قد تكون أكثر حساسية بعد دحرجة ديرما ، فمن الجيد ارتداء واقٍ من الشمس، يجب أيضًا تجنب ارتداء المكياج أو الاستحمام بالماء الساخن أو ممارسة الرياضة لمدة 24 ساعة بعد ذلك.


ديرما رولر للشعر
هو نوع من العلاج التجميلي يعالج الآثار المختلفة للشيخوخة. يطلق عليه أيضًا اسم إبرة الجلد بسبب تأثيره على زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد.
يتضمن الوخز بالابر الدقيقة استخدام أسطوانة جلدية بإبر صغيرة تسبب إصابات جلدية طفيفة.

أثناء استخدامه كعلاج مضاد للشيخوخة للجلد ، قد يكون الوخز الدقيق أيضًا وسيلة لعلاج تساقط الشعر. حتى أن هناك أدلة على أنه يمكن أن يساعد نوعًا خاصًا من تساقط الشعر يعرف باسم داء الثعلبة .

يُعتقد أيضًا أن نفس عملية تكوين الجروح في الجلد تعمل على تجديد صحة بصيلات الشعر، يعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى نمو شعر جديد ، أو ربما يؤدي إلى زيادة كثافة الشعر الخفيف كما يظهر في الصلع الذكوري أو الصلع الذكوري.


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