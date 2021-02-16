"كيودو": حمى القش تصل اليابان وسط جائحة كورونا

أكدت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية ظهور حالات لحمى القش "التهاب الأنف التحسسي الموسمي" في البلاد؛ ما يشكل تحديا إضافيا للمصابين بهذا المرض وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.





وأضافت اليوم /الثلاثاء/ أن فرك العين المصابة بالحكة ومسح سيلان الأنف يزيدان من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية الأخرى، بينما قد يؤدي فتح الأبواب والنوافذ لتحسين التهوية إلى زيادة كمية حبوب اللقاح المتطايرة داخل المنازل.



