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توك شو

أنا مبضحكش عليكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تقوم به الدولة من مشروعات ومبادرات وتطوير المنظومة الصحية، وغيرها من مشروعات في جميع التخصصات والمجالات حقيقة على أرض الواقع، معقبا: "إحنا مبنضحكش عليكم"، مشددا على أن: "أبناء مصر أبنائي".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية جادة وأمينة جدا في مواجهة تحدياتها، لافتا إلى أنه في واحد من الموضوعات الصحية التي تم عرضها عليه بشأن الكشف المبكر على الأطفال لمواجهة ضعف السمع وعمل القوقعة وهي إشكالية تنتج لعدم الكشف المبكر على الأطفال، وردت عليه الدكتورة هالة زايد قائلة إن زرع القوقعة يكون حتى سن 5 سنوات ويحتاج جلسات تخاطب سنتين.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الدولة قامت بالاستجابة السريعة للحصول على الجهاز الخاص بالكشف على الأطفال فور ولادتهم لتحديد إذا كان هناك مشكلة بالسمع أم لا، نستطيع معالجة المسالة بشكل أفضل وأسرع"، معقبا: "مقولتش معندناش ميزانية، لا ده حق كل حد من أبناء المصريين، ده حق ابن بنتي وابن ابني".


وأوضح أنه تم تدبير الجهاز، لافتا إلى مشكلة وبعض الشائعات عن مستشفى بهية أنه غير قادر على معالجة إلا عدد قليل من حالات سرطان الثدي، مؤكدا: "الفكرة مش بس إننا نستهدف المشكلة، لا كمان تشكيل ثقافة لدى سيدات مصر، وذلك من خلال حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأن تداركه مبكرا أفضل ويعافيهم من تداعيات صعبة".

وأكد الرئيس السيسي أنه تم إطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي "بشكل مناسب ومش فج عشان ميجرحش حد، وعشان الناس تقبل".
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