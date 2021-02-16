ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجهولة المصدر.. إحباط ترويج 14 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:35 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ١٤ ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفازات – خافض لسان" بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة. 

وتبين من الفحص أن المضبوطات تشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم ضبطها قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 27 ألف نظارة شمس ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 13 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة

ضبط 20 ألف قطعة كمامة مغشوشة داخل مخزن بالدقهلية

ضبط 11 ألف كمامة مغشوشة داخل مخزن بالغربية

ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة

حبس صاحب شركة لاتهامه بحيازته 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة

ترشيحاتنا

منتظرنا في الجنة..رسالة مؤلمة من محمد فضل لابنه الراحل

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.. فيديو

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لماذا يتم قطع المياه بالمناطق عند تساقط الأمطار.. الإسكان تجيب

الكويت تندد بالهجوم الصاروخي على مطار أربيل

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما