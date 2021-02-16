مجهولة المصدر.. إحباط ترويج 14 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ١٤ ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفازات – خافض لسان" بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.





وتبين من الفحص أن المضبوطات تشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم ضبطها قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



