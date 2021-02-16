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محافظات

إطلاق اسم الشهيد أحمد جميل إبراهيم على مدرسة كفر أبنهس بالمنوفية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:06 م
صدى البلد
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مروة فاضل
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد " أحمد جميل محمد إبراهيم " (قوات مسلحة ) على  مدرسة كفر أبنهس الابتدائية الجديدة بمركز قويسنا  والذى قد استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء تخليدًا لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية .

وقد أوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء .

جدير بالذكر  أن الشهيد أحمد جميل محمد إبراهيم ابن قرية كفر أبنهس  بمركز قويسنا  ، كان متزوج ويبلغ من العمر 23 عاما ولديه طفلة  عمرها تسعة أشهر  ووالده يعمل موظف و والدته ربة منزل ولديه شقيق واحد .
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