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رئيس الهيئة الهندسية: شاركنا في القضاء على قوائم الانتظار وعلاج مرضى فيروس C

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:13 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أشاد الواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن إدارته للبلاد، قائلًا " مصر الجديدة تحت قيادة سيادتكم يقينًا لا يحتمل التأويل أننا سنحقق ما نطمح إليه مهما بلغت التحديات وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد خطاكم". 


واستعرض اللواء إيهاب محمد الفار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمجمع الطبي بالإسماعيلية، مجموعة من أهم تلك الإنجازات، ومنها تخريج 2170 طالبا وطالبة من معاهد التمريض العسكري ، والمشاركة في القضاء على قوائم الانتظار، والاشتراك في مبادرة "نور الحياة" ، ومبادرات القضاء على فيروس سي.

ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، إضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.

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