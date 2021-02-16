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أمطار مصحوبة بالثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:43 م
امطار وطقس غير مستقر
امطار وطقس غير مستقر
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تكون للسيول بمنطقة سانت كاترين وجبال سيناء، حيث تصل درجة الحرارة إلى الصفر أو تحت الصفر بسالب اثنين، مشددة على ضرورة وقف الرحلات في منطقة سانت كاترين، وأنه بالفعل صدر قرار بإغلاق كل المناطق السياحية في منطقة وسط وقلب سيناء وسانت كاترين.


وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن": "إننا بصدد التأثر بمنخفض جوي وتأثيره واضح منذ الصباح الباكر على معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 14 و15 درجة، بينما غدا تصل إلى ما بين 11 و12 درجة مئوية، والصغرى 6 أو 7 درجات مئوية، وتكون الصقيع على المزروعات في شمال ووسط الصعيد".


وأوضحت أن درجة الحرارة ستصل إلى 4 درجات مئوية على شمال الصعيد، لافتة إلى أن المناطق والمدن الجديدة ستشعر بانخفاض درجات الحرارة لأنها أماكن مكشوفة، وأيضا الشعور بسرعة نشاط الرياح على معظم المحافظات، ما سيؤدي إلى اضطراب كامل على حركة الملاحة على البحرين، ولكن البحر المتوسط سيشهد اضطرابا أكثر وارتفاع الموج سيصل إلى 5 أمتار وغدا 6 أمتار، وستدخل الأمواج على الشواطئ.


وأشارت إلى أنه سيصاحب نشاط الرياح إثارة الرمال والأتربة، وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، ويحجب الرؤية على الطرق، ونصحت المواطنين بأن يلتزموا بيوتهم إلا في حالة الضرورة، منوهة إلى أنه سيكون هناك أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية، وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على الدلتا، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، وتستمر تلك الحالة إلى يوم الخميس ولكن ذروة الطقس اليوم وغدا.

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