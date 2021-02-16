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رياضة

«معلش» كلمته المفضلة.. سفير النمسا في مصر: أنا زملكاوي للأسف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعرب جورج شتيلفريد، سفير دولة النمسا في مصر، عن أسفه بسبب تشجيعه لنادي الزمالك.


وقال جورج شتيلفريد "متحدثا باللغة العربية" في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي": "أفضل شرب الشاي والشيشة على قهوة عادية، أفضل من تناولهما في أحد الفنادق الفاخرة".


وتابع جورج شتيلفريد: "للأسف أنا زملكاوي".


وبسؤاله عن أيهما أسوأ بالنسبة له، عدم توقيع صفقة دبلوماسية أمام خسارة الزمالك، رد قائلا:" الزمالك مبيخسرش".


واستطرد: "خفة الدم عامل مشترك بين الشعب المصري والنمساوي، وزوجتي هي أفضل حكومة في العالم".


وأوضح: "كنت أتمنى أن ألتقي بالدكتور طه حسين وأتناول معه فنجانا من القهوة".


وأكمل: "كلمتي المفضلة باللغة العربية هي معلش".
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