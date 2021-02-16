أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم: من حقك تعارض وتعبر عن رأيك بشرط تكون فاهم.. عمرى ما هقولكم غير الصحيح.. إحنا مبنضحكش عليكم.. المواطن لا يشعر بالسعادة أو الرضا بسبب الزيادة السكانية.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرسائل الهامة اليوم، الثلاثاء، أبرزها للعاملين في قطاع الصحة قائلا: "أوجه التحية للعاملين في القطاع الطبي في مصر، وكل من استشهدوا في سبيل هذه المهمة لدورهم في حماية المصريين".









وأكد الرئيس في سياق متصل أن "القضاء على فيروس "سي" ساهم في مواجهة فيروس كورونا، ولما فحصنا 70 مليون مواطن شكلنا ثقافة مجتمعية حول خطورة فيروس سي"، كما وجه رسائل للمصريين يدعوهم وينصحهم للحد من النمو السكانى الذى يلتهم موارد الدولة.









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من حق المواطن أن يعارض وأن يعبر عن رأيه، ولكن الهدف من التعبير هو تحسين أحوال الناس وحياتهم.









وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية: "إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه"، لافتًا إلى أنه إذا كانت الدولة المصرية جادة جدًا في مواجهة تحدياتها سيخف العبء الكبير على الرأي والمعارضة.

.









وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيثه للمواطنين، قائلا: "هو انتم مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتوا علشان تحسنوا من أحوالكم، المفروض أن الناس تعرف أن الأحوال مبتتحسنش إلا إذا كان معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدراتنا الاقتصادية والتشغيل".









وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المجمع الصحي الشامل بالإسماعيلية، قائلا: "طالما مشكلة تعدد السكان وحلها متحققش دا مش هيكون ليه نتيجة ويكون ليكم تعدد سكان مناسب ليكم، لو أنا 100 مليون النهاردة أنا بقولكم الرقم المناسب للعدد ده هو تريليون دولار".









الرئيس السيسي: نستهدف حل كافة مشاكل الريف المصري خلال 3 سنوات قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تستهدف إنجاز مشروع تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات، موضحا أن الدولة وضعت خطط لكل المشاريع خاصة التطوير والتخطيط العمراني.



وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إن التمويل كان عبئا كبيرا في مثل هذه المشاريع، متابعا: «نحن نقتحم لاستهداف تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات وربنا يعينا على إنجازه».

























الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تقوم به الدولة من مشروعات ومبادرات وتطوير المنظومة الصحية، وغيرها من مشروعات في جميع التخصصات والمجالات حقيقة على أرض الواقع، معقبا: "إحنا مبنضحكش عليكم"، مشددا على أن: "أبناء مصر أبنائي".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية جادة وأمينة جدا في مواجهة تحدياتها، لافتا إلى أنه في واحد من الموضوعات الصحية التي تم عرضها عليه بشأن الكشف المبكر على الأطفال لمواجهة ضعف السمع وعمل القوقعة وهي إشكالية تنتج لعدم الكشف المبكر على الأطفال، وردت عليه الدكتورة هالة زايد قائلة إن زرع القوقعة يكون حتى سن 5 سنوات ويحتاج جلسات تخاطب سنتين.









</iframe







الرئيس السيسي: المواطن لا يشعر بالسعادة أو الرضا بسبب الزيادة السكانية شدد الفتاح السيسي على ضرورة الحد من النمو السكاني، قائلًا: "يجب على كل مفكر ومثقف وسياسي التحدث عن خطورة هذا الأمر للحد من النمو السكانى".



وأضاف الرئيس السيسي: "مطلوب مننا أن نحقق أرقاما تلبى احتياجات الناس، بمعنى إذا خرج لسوق العمل 900 ألف فرد كل عام، فيصعب على أي دولة أن تحقق لهم فرص تشغيل حقيقية".



















