بسبب الغياب عن الجلسات.. حرمان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المكافأة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيًا على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث ينتظر مجلس النواب إصدار القرار النهائى بشأن اللائحة الداخلية للبرلمان خلال الأيام القادمة.









ونصت "المادة 231" من الفصل الثالث على حضور الأعضاء وغيابهم فى الآتى:





يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.





ويجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.





ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.









الحرمان من المكافأة

إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية.









المغادرة بدون استئذان

يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.









ضوابط السفر للخارج

فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.









لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.









ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.









ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.