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محافظات

سحب وغيوم وأمطار في شمال سيناء وتراكم للرمال على طرق الحسنة ونخل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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احمد صالح

انتشرت الغيوم والسحب في سماء مناطق محافظة شمال سيناء، إلى جانب هبوب رياح شديدة مثيرة للأتربة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجة الحرارة، وتغير ملحوظ في الظروف الجوية، وهطول أمطار في بعض المناطق، ما أدى إلى تخوف المواطنين من الخروج، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية. 

وشهدت الأسواق والمحلات التجارية اقبالا كبيرا من المواطنين لتوفير احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، بما يكفي للأيام المقبلة.  

وقد تسبب هبوب الرياح على مدار اليوم، في تراكم الرمال على الطرق الصحراوية بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، وبعض أجزاء من الطريق الدولي العريش /القنطرة شرق، نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، وانعدام الرؤية في بعض المناطق، مما يتسبب في وقوع حوادث طرق.


كما أدت الرياح الي سقوط عدد من الأسلاك الكهربائية علي الارض في مدينة الشيخ زويد، وبعض القرى، وسارعت شركة توزيع الكهرباء، بالدفع بفريق فني لرفع الاسلاك علي الفور حتى لا تتسبب في إضرار بشرية بين المواطنين.

وبادر المواطنين في القرى وأطراف المدن إلى تغطية اسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من البرد ومياه الأمطار، كما لجأ العشرات من المواطنين إلى عمل الأسطح بطريقة مائلة أو تغطيتها بالمشمع  للحماية من مياه الأمطار، علاوة على عمل خلطة أسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب المياه  من الأسقف إلى داخل الغرف.

وأكد المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد فريق الطوارئ في مختلف المناطق والأفرع التابعة للشركة علي مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار.


وأعلن بده، عن جاهزية المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة لسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة وازالة كافة المعوقات الناتجة عن مياه الأمطار.

ومن جانبه .. قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة ، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ،  أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

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