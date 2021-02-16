جلسة الـ30 دقيقة.. تفاصيل أول ظهور لـ سفاح الجيزة أمام الجنايات.. ووالد الضحية: كنت شايفه خنزير

نظرت اليوم الثلاثاء الدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".





- مليون جنيه تعويضا





وطلب الحاضر مع والد المجني عليها فاطمة، بالادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويض مدني على سبيل التعويض النهائي عما إصابة من أضرار مادية وأدبية وشخصية ومباشرة من جراء مقتل ابنته.





- الدفاع يقدم مستندات للمحكمة





وطلب الحاضر مع زكريا علي، والد المجني عليها فاطمة، تأجيل القضية لتقديم أعلام الوراثة، ولسداد رسم الدعوى المدنية، بعدما قدم للمحكمة حافظة مستندات بها صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة الأسرة بشأن ضم الصغيرة سلمى قذافي فراج إلى حضانة جدتها للأم، وأيضا صورة ضوئية من قيد ميلاد المجني عليها فاطمة زكريا علي، وصورة ضوئية لتوكيل رسمي عام لهيئة دفاع المجني عليها، وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي لكل من والد ووالدة المجني عليها.





- كنوز الدنيا متعوضش بنتي





وطلب والد المجني عليها قائلا: "إن الإدعاء المدني الذي ذكرته هيئة الدفاع تنضم فيه أيضا زوجته، والدة المجني عليها"، وأضاف: "موت بنتي مش هيعوضه كنوز الدنيا كلها".





- قذافي: الاعلام ظلمني





وقال المتهم قذافي فراج الشهير بـ سفاح الجيزة للمحكمة: حضرتك أنا الإعلام ظلمني وقال كلام مش صحيح، وأنا عايز أترافع عن نفسي مش عايز محامي.





- تأجيل القضية





وقررت المحكمة، تأجيل أولى الجلسات لجلسة 19 مايو لتوكيل محامي عنه، مع استمرار حبس المتهم.





- والد المجنى عليها يتحدث





قال زكريا علي والد المجنى عليها فاطمة إحدى ضحايا المتهم قذافي فراج عبدالعاطي الشهير بـ "سفاح الجيزة" أنه كان يتوقع إحالة أوراق المتهم للمفتي في أول جلسة، مضيفا في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لم يلتقى المتهم قذافي وجها لوجه بعد القبض عليه إلا في مصلحة الطب الشرعي وحينها لم يتمكن من الاقتراب منه نظرا للتأمين مرددا "لو كان وقع في ايدي كان زمانه في المشرحة ميت".





- كنت شايفه خنزير في المحكمة





وتابع زكريا علي : "أنه تلقى إتصالا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، واتصال من نيابة الهرم يفيد بالعثور على قذافي حيا وأنه هناك معلومات عن ابنته المختفية منذ سنوات"، وأنهى حديثه بـ :" انا كنت شايف قدامي النهاردة في المحكمة خنزير، عامل نفسه مجنون وهو عاقل أكتر من أي حد".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز صالح، وعمرو أحمد شلبي، ووائل مصطفي كامل، وأمانة سر محمد عوض محمد ووجيه أديب حكيم.





وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة باشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة ، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فاعد مخططا اجراميا بان قام باستدراجها الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته ، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها .





كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.





وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.