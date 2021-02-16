الأزمة في العمدة ولا الحُمار.. سر الهجوم على الرحالة الصعيدي من الجيزة لأسوان





دوافع الشاب من الرحلة كانت منطقية للكثيرين، حيث ابتغى بها صاحب الـ 28 عاما التعرف على عادات وتقاليد وطبائع المصريين من شمال البلاد إلى جنوبها عن طريق التخلل عبر دروبها والتآلف مع أهلها مرورا بكل المحافظات من شمال الصعيد وحتى آخر نقطة حدودية في حلايب وشلاتين.





والمتأمل للديموغرافيا المصرية، قد يجد بُعدا تشويقيا في رحلة الشاب، والتي استساغها الكثيرون ورحبو بالفكرة وقالوا إنها ثقافة جديدة وفرصة للترويج لفلكلور الصعيد وعاداته، كما رحبو بفكرة السفر من خلال الحمار بشرط عدم ايذائه أو تحميله أكبر من طاقته.





لكن الهجوم على بهاء العمدة جاء أكثره بسبب الحمار، الذي رافق الشاب في رحلته دون كلل أو ملل أو حتى معرفة ما يصنعه الشاب به أو تحوله إلى نقطة للتعاطف وأيقونة تريندية على السوشيال ميديا.





هجوم مبرر





أحد المتابعين شن هجوما على الشاب بهاء العمدة قائلا "إذا كنت تفعل ذلك للشهرة .. فما ذنب الحمار"، بينما هاجمه آخر ساخرا "الفاضي يعمل أكتر من كدة".





وتعاطف المخرج والفنان عُمر زهران مع الحمار موجها هجومه على بهاء العمدة قائلا "المفروض يتقبض عليه .. دي قسوة وتصرف غير إنساني".





وشن الكثيرون الهجوم على الشاب ورحلته على الرغم من إيضاحه أنه يسير بالحمار مسافة لا تتخطى 25 كيلو متر يوميا، للحفاظ على سلامة الحمار وعدم التحميل عليه فوق طاقته.





الدفاع عن بهاء والحمار





وفي نفس الوقت وجد بهاء العمدة من المدافعين عن فكرته المئات الذين رحبو بها وأعلنوا أيضا عن استقباله في مدن الصعيد عند المرور بهم دعما له لاستكمال رحلته.













ودعم وائل ثابت - صحفي - إيهاب من خلال فيسبوك حيث قال " هجوم الناس على الشاب الصعيدي علشان قرر يبدأ رحله توثيق العادات والتقاليد بقرى الصعيد، غير مبرر، لو كان الشاب ده واخدها مشي كانت المعاملة اختلفت ورغم انه بدأ رحلته من أكتر من اسبوع الا انه لسه في بدايه المنيا معنى كدا ان المسافة اليومية الي بيمشيها الحمار مش كبيرة، بخلاف أن الحمار مش شايل اي حاجة اضافية ففكره الرفق بالحيوان مش منطقية، بخلاف الحمار ده لو كان مع عربجي كان هراه ضرب ومشاه ضعف المسافة دي، رحله العائلة المقدسة إلى مصر كانت على ظهر حمار، الفكرة حلوة فعلا وهو شاب مثقف وعنده هدف.





القبض على رحالة الصعيد





يذكر أن بهاء العمدة تم القبض عليه بالأمس من جانب نقطة شرطة تابعة لمركز سمالوط بالمنيا، وتم التحفظ عليه لاستبيان شخصيته وحقيقة ما يقوم به.





وخرج بهاء من نقطة الشرطة بعد التعرف على هويته والدور الذي يقوم به والغرض من رحلته.

تحت شعار "توثيق عادات الصعيد وتقاليد أبنائها" انطلقت رحلة الشاب الصعيدي بهاء العمدة من الجيزة وتحيدا شارع فيصل الشهير، في طريقه لأسوان مع حماره الضئيل، بحثا عن صناعة حدث تاريخي يعتبر الأول من نوعه.