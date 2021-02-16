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ديني

هل ممكن أن يرسل الله رسالة للعبد عن طريق آيات القرآن؟ الإفتاء ترد.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:30 م
هل ممكن أن يرسل الله
هل ممكن أن يرسل الله رسالة للعبد عن طريق آيات القرآن؟
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يمكن أن يرسل الله للعبد رسالة عن طريق سماع آيات معينة دائمًا في القرآن؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه قد تكون هذه اشارات يرسلها الله لعباده منوها ان هذه أمور ذوقية يفهمها العبد وعليه أن يتوسم فيها الخير ويهتم بها.

علامات رضا الله عن العبد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن من علامات رضا الله عن عبده التوفيق فإذا كنت تصلي مثلا ومواظب على الصلاة باستمرار دون انقطاع فهذا توفيق من الله بسبب رضاه عنك.

وأضاف خلال إجابته على سؤال ورد اليه يقول: "كيف أعلم أن الله راضي عني وهل هناك علامات على ذلك؟". قائلا: إذا كنت تداوم على فعل شيء تقربا لله فهو رضا من الله عليك كأن تداوم على صلاة ركعتين يوميا قبل نومك. و"أحب الأعمال الى الله أدومها".

وأوضح "جمعة" ان من بين علامات رضا الله عن عبده هو استجابة الله لدعاء عبده وفي نفس الوقت لا يمكن القول بأن عدم الاستجابة غضب من الله لعل كان التأخير أفضل فالله يعلم وانتم لا تعلمون.

ومن بين علامات الرضا أيضا: "منعك ولو قهرا من المعصية" كأن ان تكون متوجه بسيارتك لفعل معصية ما فتجد إطار السيارة قد تعطل في الطريق فهذا خير لك قدره الله حتى لا تتوجه الى فعل هذه المعصية.

وتابع المفتي السابق أن من بين علامات رضا الله عن عبده ان يكون لسان العبد رطبا من كثرة ذكر الله والتحكم في نفسه عند الغضب.

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