كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

، و يبحث الكثير هذة الفترة في تشغيل سيارتة بالغاز الطبيعي لانة اوفر و اقل ضررا علي البيئة من البنزين و في هذا السياق نطرح عليكم نصائخ الخبراء لتقليل استهلاك البنزين في السيارة. بعد ارتفاع اسعار المحروقات عالميا ازدادت الاموال التي يتم انفاقها في محطات البنزين





كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود :





تجنب تسخين السيارة في الصباح لفترة طويلة، حيث يكفي نصف دقيقة فقط للتسخين، ثم انطلق بسرعة منخفضة و حافظ على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، ويكون ذلك من خلال زيادة سرعة السيارة تدريجيًا وثباتها، مع محاولة تقليل استخدام الفرامل .



يجب ان تقوم بعمل الصيانة الدورية لمحرك السيارة وتغيير الفلاتر والبوجيهات بصورة دورية، حيث أن الإهمال في صيانة المحرك يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين بشكل كبير.





اغلق المحرك عند التوقف لأكثر من 30 ثانية، خاصة في الإشارات المرورية والأماكن المزدحمة و تجنب تشغيل مكيف الهواء أثناء القيادة في الزحام، لأنه يزيد الاستهلاك البنزين بنسبة 30 %، كما يفضل عدم تشغيل المكيف عند بدء تشغيل السيارة لأنها تكون في حالة التأهب للسير .





قم بخفض الأحمال قدر المستطاع، حيث أن الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين و تجنب الضغط على دواسة الوقود أثناء هبوط المنحدرات، حيث يفضل ترك الجاذبية تعمل بشكل طبيعي أثناء هبوط المنخفضات .





