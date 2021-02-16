ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:15 م
خفض استهلاك البنزين
خفض استهلاك البنزين في سيارتك
Advertisements
اشرف عطية
بعد ارتفاع اسعار المحروقات عالميا ازدادت الاموال التي يتم انفاقها في محطات البنزين ، و يبحث الكثير هذة الفترة في تشغيل سيارتة بالغاز الطبيعي لانة اوفر و اقل ضررا علي البيئة من البنزين و في هذا السياق نطرح عليكم نصائخ الخبراء لتقليل استهلاك البنزين في السيارة. 

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود : 

تجنب تسخين السيارة في الصباح لفترة طويلة، حيث يكفي نصف دقيقة فقط للتسخين، ثم انطلق بسرعة منخفضة و حافظ على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، ويكون ذلك من خلال زيادة سرعة السيارة تدريجيًا وثباتها، مع محاولة تقليل استخدام الفرامل .

يجب ان تقوم بعمل الصيانة الدورية لمحرك السيارة وتغيير الفلاتر والبوجيهات بصورة دورية، حيث أن الإهمال في صيانة المحرك يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين بشكل كبير.

اغلق المحرك عند التوقف لأكثر من 30 ثانية، خاصة في الإشارات المرورية والأماكن المزدحمة و تجنب تشغيل مكيف الهواء أثناء القيادة في الزحام، لأنه يزيد الاستهلاك البنزين بنسبة 30 %، كما يفضل عدم تشغيل المكيف عند بدء تشغيل السيارة لأنها تكون في حالة التأهب للسير .

قم بخفض الأحمال قدر المستطاع، حيث أن الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين وتجنب الضغط على دواسة الوقود أثناء هبوط المنحدرات، حيث يفضل ترك الجاذبية تعمل بشكل طبيعي أثناء هبوط المنخفضات .


لا تقم بزيادة السرعة بصورة كبيرة، حيث تقدر السرعة المثالية لاستهلاك البنزين على الطرق السريعة من 80 إلى 100 كم و اعلي من ذلك يؤدي الي ارتفاع عدد لفات المحرك و التي تظهر في مؤشر RBM ويجب ضبط ضغط هواء الإطارات حسب ما أوصت به الشركة المصنعة للسيارة، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع جنوني في استهلاك البنزين .
كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون
كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون
كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون
كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

4 أعراض تدل على تلف فلتر البنزين.. احذرها

إزاي تحافظ على استهلاك وقود سيارتك

أضرار جسيمة.. ماذا يحدث عند وضع بنزين مغشوش في سيارتك

احذر .. معلومات خاطئة عن كيفية تقليل استهلاك البنزين

احذر.. تلف فلتر الهواء قد يطيح بمحرك سيارتك ويزيد استهلاك البنزين

في 5 خطوات.. طريقة توفير استخدام وقود سيارتك

ترشيحاتنا

جلسات مساج خاصة.. سقوط فتاة تروج لممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.. فيديو

قرار عاجل من رئيس الحكومة العراقية بشأن قصف إقليم كردستان

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا