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الأزهر: عدد الطلاب فى لجان الامتحانات لن يزيد على 14 طالبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:26 م
الأزهر: عدد الطلاب
الأزهر: عدد الطلاب فى لجان الامتحانات لن يزيد على 14 طالبا
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إيمان طلعت
أجاب الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وذلك بشأن امتحانات العام الحالي، مُشيرًا الى أن مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي تمت دراستهم حتى الآن، كما وافق شيخ الأزهر على الاكتفاء بتقييم الطلاب من معلميهم، منوها بأنهم سيبدأون من الفصل الدراسي الثاني مباشرة دون اجراء امتحانات لهم.

وأضاف عباس، في البث المباشر للأزهر الشريف، إن الأعداد داخل اللجان في الامتحانات لن تزيد عن 14 طالبا في كل لجنة، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة والاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن الامتحانات ستكون تحريرية فقط، وسيتم تعويض الامتحانات الشفوية، وسيكون ذلك من خلال التقييم المستمر خلال الدراسة، منوها بأنه لا توجد امتحانات شفوية للطلاب. 
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