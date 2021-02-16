الأزهر: عدد الطلاب فى لجان الامتحانات لن يزيد على 14 طالبا

أجاب الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وذلك بشأن امتحانات العام الحالي، مُشيرًا الى أن مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي تمت دراستهم حتى الآن، كما وافق شيخ الأزهر على الاكتفاء بتقييم الطلاب من معلميهم، منوها بأنهم سيبدأون من الفصل الدراسي الثاني مباشرة دون اجراء امتحانات لهم.





وأضاف عباس، في البث المباشر للأزهر الشريف، إن الأعداد داخل اللجان في الامتحانات لن تزيد عن 14 طالبا في كل لجنة، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة والاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.



