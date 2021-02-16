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أخبار العالم

كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة تحذر من مغبة هجمات الحوثيين على مأرب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:35 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن هجوم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مدينة مأرب، التي تعتبر آخر معقل للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يهدد نزوح مئات الآلاف من المدنيين ويعقد عملية الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن مدينة مأرب الغنية بالغاز تعتبر ملجأ لمئات الآلاف من المدنيين النازحين، الذين فروا من العنف خلال الحرب اليمنية المستمرة لمدة 6 سنوات، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وحذر مصدر حكومي من تنامي القلق لدى الأمم المتحدة حيال المخاطر الإنسانية بسبب المعارك الجارية على أعتاب المدينة، في محاولة للحوثيين للسيطرة عليها.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق من اليوم، مصرع ٨ من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي ميداني، وجرح أربعة آخرين، شمالي غرب محافظة مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني نفذ كمينا محكما لميليشيا الحوثي، في محزام ماس شمالي غرب محافظة مأرب، ما أسفر عن مصرع ٨ من الميليشيات، بينهم قيادي ميداني، وجرح أربعة آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم من مصرع 23 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإصابة آخرين، في محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

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