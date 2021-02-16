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أخبار العالم

شاهد.. الثلوج تغطي شوارع مدينة البيضاء في ليبيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:02 م
الثلوج في مدينة البيضاء
الثلوج في مدينة البيضاء
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محمد عثمان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، صورًا لشوارع مدينة البيضاء الليبية، التي أصبحت مغطاه بالثلوج، بعدما هطلت عليها بكثافة طوال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وغطت الثلوج أغلب الطرق في المدينة إلى أن تحول لونها للأبيض، كما أكد رواد مواقع التواصل انقطاع عدد من الخدمات بسبب موجة الطقس السيئ.

وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي تسجيل درجات حرارة تقترب من الصفر وحتى دونه، أمس، في مدن البيضاء ويفرن ونالوت والمرج، فضلا عن مرتفعات الجبل الأخضر وجبل نفوسة.

وتوقع المركز، في نشرة الأحوال الجوية الأخيرة، أن تنتهي التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، اليوم الثلاثاء، ويبدأ التحسن الملحوظ في درجات الحرارة الخميس.

وتأثرت ليبيا بمنخفض جوي أوروبي، مركزه في مالطا، ورياح قطبية مصدرها روسيا وشرق أوروبا، مما أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة عليها خلال هذه الفترة.

وتتعرض ليبيا إلى موجات طقس متقلب وقاس بشكل موسمي، خلال الفترة من فبراير إلى يونيو، كان آخرها السيول التي ضربت غات أقصى جنوب غرب البلاد.


شاهد.. الثلوج تغطي شوارع مدينة البيضاء في ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي شوارع مدينة البيضاء في ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي شوارع مدينة البيضاء في ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي شوارع مدينة البيضاء في ليبيا
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