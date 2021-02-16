افتتاح مشروع تنمية المهارات المهنية والاستوديو بكلية التربية للطفولة المبكرة

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور صفاء محمد أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة وكذلك الاستديو الإذاعي والتليفزيوني الخاص بقسم الإعلام التربوي بالكلية بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة و أمين عام الجامعة





صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة على كيفية استخدام الأجهزة الحديثة بمعمل مصادر التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تنمية مهاراتهم في مجال الدراسات والبحوث التجريبية والاستشارات النفسية وأيضًا تطوير ورفع كفاءة الطالبات المعلمات من خلال التدريب على التطبيقات العملية على الأجهزة والمعدات الخاصة بمعملي التنوير الموسيقى واللغات.





وأشار شديد أن إدارة الجامعة أتاحت كافة الامكانات المالية والتقنية لإنجاز هذا المشروع المهم والذى سيعمل في مرحلته الأولى على تدريب وتنمية وتطوير مهارات طالبات الكلية وفى المرحلة الثانية سيقوم بتقديم التدريب والدعم الفني والتقني للمؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة كما أكد سيادته أن الاستوديو الإذاعي والتليفزيوني الخاص بقسم الإعلام التربوي والمزمع بدء الدراسة فيه قريبًا مجهز بوحدات إضاءة وأجهزة صوت وعزل صوتي وكاميرات ووحدات تحكم حديثة ستسهم في تقديم التدريب العملي للطلاب وإنتاج البرامج الخاصة بالأطفال.





وقال الدكتور خالد عطا الله انه سيتم استخدم الاستوديو الإذاعي والتليفزيوني في مجال إنتاج المقررات الدراسية والتعليم الهجين كما ستتم إتاحة استخدامه في إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في المجال الإعلامي لطلاب الجامعة وللمتخصصين فى المجال الإعلامي من خارج الجامعة.





وأوضحت الدكتورة صفاء أحمد محمد أن مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبة المعلمة يضم وحدة للقياس النفسي والبحوث التجريبية ووحدة مصادر التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك معامل التكامل الحسي والوظيفي ومعمل للسمعيات والبصريات بالإضافة لوحدة التنوير الموسيقى التي تم تزويدها بأحدث أجهزة التسجيل الصوتي وعدد كبير من الآلات الموسيقية الوترية والإيقاعية وأيضًا معملا متطورًا للغات.





فيما أشار الدكتور أحمد محمود ناصر المدير التنفيذي للمشروع أن معمل الاختبارات والمقاييس النفسية يضم مقياس الصورة الخامسة في اختبارات الذكاء والذى يعد الأحدث من نوعه في مصر بالإضافة لمقاييس حديثة لتحديد صعوبات التعلم وعدد من أحدث الأجهزة المساعدة في تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة السمعية والبصرية.





وعلى هامش الزيارة أفتتح الدكتور أحمد جابر المعرض التسويقي الدائم للوسائل التعليمية والذي ضم عددًا من منتجات طلاب الكلية من عرائس وأقنعة تعليمية ونماذج وأعمال فنية للأطفال ومنتجات نسيج ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.









قرر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنفس الجداول ونفس الآلية والترتيب السابق إقراره من قبل كليات الجامعة المختلفة، وفي نفس أماكن عقد الامتحانات السابق تحديدها.



وأضاف شديد بأن هذا ياتى في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها يوم السبت الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢١ والذي صدر على إثره قرار بمد إجازة نصف العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمدة أسبوع على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ .





















