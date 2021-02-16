ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد القبض على فتاة المساج .. عقوبة مروجي ممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:15 م
عقوبة مروجي ممارسة
عقوبة مروجي ممارسة الدعارة
Advertisements
حسن رضوان
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى القبض على فتاة تستخدم صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تستدرج بها زبائنها من كل مكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت شعار جلسات المساج مقابل مبالغ مالية.

ويستعرض صدى البلد أبرز العقوبات التى جاءت فى القانون للتصدى لجرائم الفسق والفجور فيما يلى:

وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

 نشر مواد إباحية:

 تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

جريمة الفعل الفاضح العلنى:

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

تفاصيل الواقعة:

وتعود تفاصيل الواقعة أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها (بدون عمل - مقيمة بمحافظة الإسكندرية)، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين نظير مبالغ مالية، وقيامها بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض وضبط بحوزتها (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم").
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

5 سنوات سجن و50 ألف غرامة.. عقوبات صارمة تنتظر مافيا التعدي على البيوت

بعد تصريحاتها الجريئة.. رانيا يوسف قد تواجه عقوبة بالحبس 3 سنوات

بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

بسبب فيديو مفاتنها .. قرار جديد من نقابة الممثلين بشأن رانيا يوسف

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

5 جرائم ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. اعرف العقوبات القانونية

ترشيحاتنا

التموين: تطوير منظومة صناعة اللحوم وعلامة تجارية جديدة باسم JUST MEAT

الأزهر: إلغاء الامتحانات الشفوية لجميع طلاب المعاهد

بعد السقوط أمام صن داونز.. تدخل عاجل من تركي آل الشيخ لإنقاذ الهلال

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

زغروطة يا حبايب.. خطوبة الفنان محمد علي رزق.. شاهد

بعد سوء الأحوال الجوية .. المنصورة تتصدر تويتر ومغردون.. الجو قالب على رعب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور