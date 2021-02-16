نجم: جامعة حلوان الأهلية ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب بأولى كلياتها العام المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية؛ استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم.





وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا.





وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.





وأوضح رئيس جامعة حلوان ، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية التطبيقية وتكون جاهزة لاستقبال الطلاب على الأقل بكلية أو كليتين العام الجامعى 2021 / 2022.









وأعلنت جامعة حلوان، أنه سيتم وضع حجر أساس الجامعة الأهلية يوم السبت المقبل بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.



