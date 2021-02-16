هالة السعيد: كل مواطن يكلف الدولة من ولادته حتى سن الستين 1.5 مليون جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة تعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، من تعليم وصحة وخدمات، ولكن الزيادة السكانية مشكلة تواجه الدولة.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القضية السكانية ترتبط بالمواطن، مؤكدة أن المواطن له دور رئيسي فى هذه القضية.





ولفتت إلى أن الدولة تقدم التوعية، للمواطنين، ولكن على المواطنين العمل على توفير حياة افضل لـ أولادهم وأحفادهم





وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على جميع القطاعات و لا تسمح للدولة بتلبية احتياجات المواطنين.





وأوضحت أن الدولة لديها خطة لمواجهة الزيادة السكانية، وهناك حوافز إيجابية لتوعية المواطنين،





وكشفت : " لو أب معاه ألف جنيه وعنده أثنين من الأول سيحصل كلا منهم على 500 جنيه، بعكس أن يكون هناك 10 أولاد سيحصل على واحد على 100 جنيه فقط".





وتابعت "التمكين الاقتصادي للمرأة أحد أهم محاور خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية".



