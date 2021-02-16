هل المرض النفسي يسبب آلاما في الجسم ؟.. وأبرز أعراضها

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يمكن أن يؤثر المرض النفسي على جميع جوانب حياتك، بما في ذلك عواطفك وسلوكياتك وقدرتك على التفكير وصحتك الجسدية، ولا يوجد جزء من الجسم محصن من المرض النفسي مسببا فيه آلام في الجسم.





ولكن نظرًا لأن الناس يتعاملون مع التوتر بشكل مختلف، يمكن أن تختلف أعراض المرض النفسي والإجهاد الناتج عنه؛ حيث يمكن أن تكون الأعراض غامضة وقد تكون مماثلة لتلك التي تسببها حالات طبية.



