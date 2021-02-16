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مرأة

هل المرض النفسي يسبب آلاما في الجسم ؟.. وأبرز أعراضها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:33 م
هل المرض النفسي يسبب
هل المرض النفسي يسبب آلام في الجسم
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آية التيجي
يعتبر الإجهاد هو السبب الرئيسي في حدوث المرض النفسي، ولكن يبقى السؤال هل المرض النفسي يسبب آلاما في الجسم، والإجابة هنا أن التعرض للإجهاد المزمنة وطويل الأمد يمكن أن يتسبب في أضرار وخيمة للجسم والآلام الشديدة.


يمكن أن يؤثر المرض النفسي  على جميع جوانب حياتك، بما في ذلك عواطفك وسلوكياتك وقدرتك على التفكير وصحتك الجسدية، ولا يوجد جزء من الجسم محصن من المرض النفسي مسببا فيه آلام في الجسم. 

ولكن نظرًا لأن الناس يتعاملون مع التوتر بشكل مختلف، يمكن أن تختلف أعراض المرض النفسي والإجهاد الناتج عنه؛ حيث يمكن أن تكون الأعراض غامضة وقد تكون مماثلة لتلك التي تسببها حالات طبية.

ويمكن أن تتشابه أعراض المرض النفسي وآلام في الجسم ببعض الأعراض التي تصيبنا عن الإصابة بالأمراض، لذلك من المهم مناقشتها مع طبيبك. قد تواجه أيًا من أعراض التوتر التالية، ومن أهمها:

1- ارتفاع معدل ضربات القلب.

2- تسارع التنفس .

3- تقلص العضلات .

4- ارتفاع ضغط الدم .
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