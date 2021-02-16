منها العزوة.. برلماني يكشف أسباب الزيادة السكانية في مصر وكثرة الإنجاب

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، تعليقا على تصريحات الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية خلال افتتاحه اليوم بالإسماعيلية، إن مشكلة الزيادة السكانية ليست وليدة اليوم ولكنها مشكلة متراكمة منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.





وأضاف طلعت عبد القوى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "الحكومات المتعاقبة تحدثت عن الزيادة السكانية ومازالت المشكلة متواجدة بسبب عدم تنظيم النسل في مصر".





وتابع طلعت عبد القوي "نجوب الجمهورية لتفهيم المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وهناك خلل بين معدل النمو السكاني والاقتصادي".





وأكد طلعت عبد القوي "معدل النمو السكاني 2.5% ومعدل النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا تراجع لـ 3.6%".





وتابع "من أسباب الزيادة السكانية هي الزواج المبكر والحمل المتكرر، إضافةً إلى بعض الموروثات مثل ثقافة العزوة".