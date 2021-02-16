ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منها العزوة.. برلماني يكشف أسباب الزيادة السكانية في مصر وكثرة الإنجاب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:27 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب،  تعليقا على تصريحات الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية خلال افتتاحه اليوم بالإسماعيلية، إن مشكلة الزيادة السكانية ليست وليدة اليوم ولكنها مشكلة متراكمة منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف طلعت عبد القوى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "الحكومات المتعاقبة تحدثت عن الزيادة السكانية ومازالت المشكلة متواجدة بسبب عدم تنظيم النسل في مصر".

وتابع طلعت عبد القوي "نجوب الجمهورية لتفهيم المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وهناك خلل بين معدل النمو السكاني والاقتصادي".

وأكد طلعت عبد القوي "معدل النمو السكاني 2.5% ومعدل النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا تراجع لـ 3.6%".

وتابع "من أسباب الزيادة السكانية هي الزواج المبكر والحمل المتكرر، إضافةً إلى بعض الموروثات مثل ثقافة العزوة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: نسعى لتأسيس مليون مشروع للعمالة غير المنتظمة.. وساهمنا بـ 2 مليار جنيه في أزمة كورونا

برلمانية: "التضامن" تقوم بدور بطولي في دعم العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا

برلماني: مشاريع العمالة غير المنتظمة تحفظ كرامة المواطن

برلماني: مشاريع العمالة غير المنتظمة ستكون بمثابة نقلة نوعية لمواكبة الزيادة السكانية

مشروعات للعمالة غير المنتظمة.. القباج تفعل دور الشراكة بين المنظمات الأهلية للتصدي للمشكلة السكانية.. برلمانيون يكشفون جهود التضامن خلال أزمة كورونا.. ويؤكدون: نقلة نوعية لمواكبة الزيادة السكانية

‎الحكومة تعلن عن خطة ضبط النمو السكاني.. اتجاه لمنح الدعم لطفلين فقط.. نواب: تعدد الزوجات والطلاق أثر سلبا على زيادة معدلات الإنجاب.. والصحة وفرت 90%؜ من وسائل تنظيم الأسرة مجانا

ترشيحاتنا

نداء عاجل من وزارة الشئون الإسلامية السعودية للمصلين في المساجد بشأن كورونا

الأمطار مستمرة.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا ..فيديو

طلب غريب لـ نبيل الحلفاوي من موسيماني قبل مواجهة الأهلي والمريخ

أرخص 3 سيارات في السوق المصرية .. تعرف عليها

روبرت يربي عقارب وثعابين وحرابي وصقور: باعتبرهم ولادي .. فيديو وصور

زغروطة يا حبايب.. خطوبة الفنان محمد علي رزق.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور