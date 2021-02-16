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رياضة

15 دقيقة.. قائم أليسون يحرم لايبزيج من التقدم على ليفربول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

داني أولمو كان قريبًا من هز شباك ليفربول في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكنها ارتطمت بالقائم.

وتحصل كل من حايدارا وماكيلي على بطاقتين صفراوتين من لايبزيج في الدقيقتين 5، 8.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - كيرتس جونز - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
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