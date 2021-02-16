ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هدنة من الفضائيات.. جابر القرموطي يطرح أغنية راب جديدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:43 م
جابر القرموطي
جابر القرموطي
Advertisements
هاني حسين
كشف الإعلامي جابر القرموطي، تفاصيل قيامه بغناء اغنية مؤخرا، قائلا:" انا في هدنة من الفضائيات منذ شهر ونصف وانا مصمم على محاكاة مشاكل الناس والمجتمع بطريقتي ". 

وقال جابر القرموطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  سأقوم بتقديم اغنية جديدة تتعلق بقضية من قضايا المرأة وهو امر أول مرة يتم التطرق له عن طريق الغناء وأتمنى أن يحظى برد فعل إيجابي ".

 وأضاف جابر القرموطي:" الاغنية التي غنتها كانت راب على غناء شرقي ولم تكن مهرجانات وانا محب للموسيقى بشكل كبير".

 وتابع جابر القرموطي:"  لو رجعت للشاشة كمقدم برامج سوف أظهر كل فترة باغنية وانا مؤدي في مجال الغناء وليس مطرب ".

 وأكمل جابر القرموطي:"  انا ملتزم  بأي قرار يصدر من نقابة الموسيقيين ضدي ولو صدر اي تعليمات لي سوف أعمل بها فورا ولو هاني شاكر نقيب الموسيقيين  قالي بطل غناء هبطل فورا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب ست فوق الأربعين.. قصة تحول جابر القرموطي من الإعلام للغناء

جابر القرموطي يكشف عن سبب دخوله مجال الغناء.. شاهد

جابر القرموطي: انتظروني في أغنيات أكثر جرأة ومذيعة ستغني معي قريبا

ترشيحاتنا

سوء الأحوال الجوية يتسبب في اندلاع حريق بأشجار بجوار كمين البياضية بقنا

دوري أبطال أوروبا .. ماني يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك لايبزيج

رضا عبد العال: المريخ السوداني متواضع فنيًا وتصريحات النابي مبالغ فيها

خسر 6 ملايين جنيه.. رحلة مينا من إدمان المخدرات 11 سنة للتعافي: بداية جديدة

منظمة الصحة العالمية تحذر 6 دول من تفشي فيروس إيبولا الخطير

الأرصاد: غدا درجات الحرارة تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور