هدنة من الفضائيات.. جابر القرموطي يطرح أغنية راب جديدة

كشف الإعلامي جابر القرموطي ، تفاصيل قيامه بغناء اغنية مؤخرا، قائلا:" انا في هدنة من الفضائيات منذ شهر ونصف وانا مصمم على محاكاة الناس والمجتمع بطريقتي ". مشاكلبطريقتي





وقال جابر القرموطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" سأقوم بتقديم اغنية جديدة تتعلق بقضية من قضايا المرأة وهو امر أول مرة يتم التطرق له عن طريق الغناء وأتمنى أن يحظى برد فعل إيجابي ".





وأضاف جابر القرموطي:" الاغنية التي غنتها كانت راب على غناء شرقي ولم تكن مهرجانات وانا محب للموسيقى بشكل كبير".





وتابع جابر القرموطي:" لو رجعت للشاشة كمقدم برامج سوف أظهر كل فترة باغنية وانا مؤدي في مجال الغناء وليس مطرب ".





وأكمل جابر القرموطي:" انا ملتزم بأي قرار يصدر من نقابة الموسيقيين ضدي ولو صدر اي تعليمات لي سوف أعمل بها فورا ولو هاني شاكر نقيب الموسيقيين قالي بطل غناء هبطل فورا".