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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:39 ص
الصحة العالمية تعلن
الصحة العالمية تعلن عن تراجع كبير في إصابات كورونا الأسبوعية
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المبلغ عنها حول العالم خلال الأسبوع الماضي تراجعت بنسبة 16%، إلى نحو 2.7 مليون إصابة.

وقالت الصحة العالمية في تحديثها الإسبوعي، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المبلغ عنها انخفض بنسبة 10% خلال نفس الفترة، إلى نحو 81 ألف حالة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" سجلت مناطق العالم انخفاضا في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، باستثناء منطقة شرق البحر المتوسط التي شهدت ارتفاعا بنسبة 7%.

وأظهرت البيانات انخفاض أعداد الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20% في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ، وبنسبة 18% في أوروبا ، و 16% في الأمريكتين، و 13% في جنوب شرق آسيا.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى نحو 110 ملايين حالة، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 2418416 حالة.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد في وقت سابق تراجع عدد إصابات كورونا أسبوعيا إلى النصف تقريبا، لكنه حذر من عودة الارتفاع مجددا حال التوقف عن مكافحة الوباء على جميع الجبهات.
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