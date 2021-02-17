تفاصيل الحلقة 38 من مسلسل لؤلؤ

شهدت أحداث الحلقة 38 من مسسل لؤلؤ للفنانة مي عمر تطورات محاولات "داليا" لسرقة "طارق" وتخطيط "مروة" لقتل "بدر" و"لؤلو" تكشف للشرطة من حاول قتلها.





تتصل"مروة" ب"بدر" وتدعوه للعشاء في منزلها حتى تقتله، ويقبل بدعوتها لأنه يريد قتلها.







ومسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.



