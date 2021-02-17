غرق لنش تمويل سفن بميناء بورسعيد وانتشال جثة أحد الضحايا بسبب سوء الأحوال الجوية

تعرض أحد لنشات تمويل السفن العابرة لقناة السويس للغرق داخل المياه الإقليمية للبحر المتوسط باتجاه البوابة الشمالية الشرقية للقناة فجر اليوم نتيجة سوء الأحوال الجوية.





ونجحت الضفادع البشرية في انتشار جثمان احد طاقم اللنش البحري منذ قليل باتجاه ميناء صيد بورسعيد ونقله إلى مشرفة مستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.





وكانت مستشفى السلام استقبلت جثمان المواطن محمد السيد محمود الخنيني 37سنه و يعمل بمركب توكيلات بحري اولاد رجب بميناء الصيد مقيم بيت الزلط عماره 36.





وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن باقى طاقم اللنش البحري، والذي يرجح ان يكون ٥ أفراد تم انتشال أحدهم.

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الجدير بالذكر أن بورسعيد تشهد منذ مساء امس حالة طقس سيئ على جميع أنحاء المحافظة يتسم بانخفاض شديد فى الحرارة، وشدة الرياح