الثنائي ريان رينولدز وبليك ليفلي يتبرعان بمليون دولار لبنك الطعام لمواجهة جائحة كورونا

اعلن النجم العالمي ريان رينولدز وزوجته بليك ليفلي تبرعهما لبنك الطعام الأمريكي والكندي بمبلغ يقدر بحوالي مليون دولار أمريكي من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا.





وتأتي تلك المبادرة الخيرية بعد مرور بعضة اشهر على التبرع الثنائي الشهير الى نفس المنظمة الخيرية بـ 500 الف دولار أمريكي، بينما صرح ريان رينولدز وبليك ليفلي بانهما يشعران بالفخر بانهما يسهمان في مساعدة بنك الطعام الأمريكي والكندي.





وكان ريان كشف في حوار لمجلة people الأمريكية، أنه اتفق مع بليك ليفلي على عدم المشاركة في أعمال فنية في نفس التوقيت حتى يبقى أحدهما مع أبنائهما جيمس، 4 أعوام، وانيز، عامين.





يذكر أن ريان رينولدز تزوج من بليك ليفلي في 2012 بعد مرور عام على انفصاله عن زوجته النجمة العالمية سكارليت جوهانسون.



