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برلمان

سؤال برلماني حول استضافة مباراة لفريق مغربي مع فريق جنوب أفريقي رفضت المملكة إقامتها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:00 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدم النائب فريدي البياضي، بسؤال للحكومة عن قبول مصر استضافة مباراة لفريق مغربي مع فريق جنوب أفريقي رفضت المغرب إقامتها بسبب جائحة كورونا. 

وقال النائب في سؤاله: "عملا بأحكام المادة (129 ) من الدستور، والمواد ( 198، 200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم التفضل بإحالة ، وسؤالي هذا لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الصحة عن قبول مصر استضافة مباراة لفريق مغربي مع فريق جنوب أفريقي رفضت المغرب إقامتها.

وأضاف: "رفضت دولة المغرب الشقيقة استضافة مباراة كرة قدم في دوري أبطال أفريقيا بين فريق الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي،  وأعلنت السلطات المغربية أن سبب الرفض هو الخشية من السلالة الجديدة من كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي تقاوم اللقاحات الجديدة" فهل أصبحت مصر ملاذًا آمنًا تجاه الكورونا؟! و هل نغامر باستضافة مباراة كروية ليس بها طرف مصري، ومن المحتمل أن تتسبب في انتقال سلالة جديدة من الفيروس إلى مصر؟!".

وتساءل هل تم أخذ موافقة من وزيرة الصحة على إقامة مثل هذه المباراة؟ أم أنه قرار منفرد من وزير الشباب والرياضة ؟ هل يعلم وزير الشباب والرياضة مسؤولية انتقال سلالة جديدة من الفيروس في مصر ؟ وهل وزارة الصحة لديها استعداد للتعامل مع السلالة الجديدة للفيروس في ظل ما نعانيه في الوضع الحالي؟
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