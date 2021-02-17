تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 11457 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2394 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14133 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4383 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2395 نقطة.









وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3426 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1305 نقاط.