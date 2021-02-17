تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 11457 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2394 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14133 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4383 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2395 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3426 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1305 نقاط.