أوروبا تنتظر 200 مليون جرعة إضافية من أقوى لقاحات كورونا





أعلنت شركة الأدوية بيونتيك اليوم الأربعاء أنها وافقت على توفير 200 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا إلى المفوضية الأوروبية ، التي لديها أيضًا خيار طلب 100 مليون جرعة أخرى، وفقًا لسي إن إن.





وترفع الاتفاقية الحالية العدد الإجمالي للقاحات التي من المقرر أن توفرها فايزر-بيونتيك إلى 500 مليون جرعة ، مع إمكانية زيادتها إلى 600 مليون.





قالت شركة بيونتيك في ديسمبر أن الجهد المشترك مع شركة فايزر يهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021 ، لكن يوم الأربعاء أعلنت الشركة أنها زادت قدرتها التصنيعية إلى ملياري جرعة هذا العام.





ذكرت بيونتيك "سنبدأ الإنتاج في منشأتنا في ماربورج هذا الشهر وقد عززنا شبكة التصنيع لدينا مع شركاء إضافيين. نحن نواصل التقييم، جنبًا إلى جنب مع الحكومات والسلطات والشركاء على جميع المستويات ، لتلبية متطلبات الإمداد المستقبلية الأكبر من لقاحاتنا".





أشارت دراسة نشرها باحثون الأسبوع الماضي إلى أن لقاح Covid-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech يقلل من عدوى فيروس كورونا المصحوبة بأعراض بأكثر من 90٪ في العالم .





أشارت النتائج، على الرغم من كونها أولية، إلى أن اللقاح يظل فعالًا بشكل ملحوظ في حملة تلقيح واسعة النطاق.





بدأ طرح اللقاح في الاتحاد الأوروبي بداية صعبة، على الرغم من كونه جزءًا من أكبر أسواق العالم ، فلم تقم دول الاتحاد الأوروبي بتلقيح سوى جزء صغير من سكانها مجتمعين البالغ عددهم 450 مليون نسمة.





في غضون ذلك ، تحرز إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، الذين كانوا أسرع بكثير في الموافقة على البدء في التطعيم ضد Covid19 ، تقدمًا سريعًا في تلقيح سكانهم.





أدت التأخيرات البيروقراطية وقضايا الإنتاج إلى إحباط متزايد بين سكان الاتحاد الأوروبي الذين ينتظرون بشدة اللقاح.





حصل الاتحاد الأوروبي على 2.3 مليار جرعة من اللقاح من ست شركات مصنعة ، لكن تمت الموافقة على ثلاث منها فقط: موديرنا وفايزر-بيوانتك، بالإضافة إلى لقاح شركة أسترا زينيكا، البريطانية السويدية.



