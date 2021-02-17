ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوروبا تنتظر 200 مليون جرعة إضافية من أقوى لقاحات كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:09 م
جرعات اضافية الى
جرعات اضافية الى اوروبا
Advertisements
محمد علي

أعلنت شركة الأدوية بيونتيك اليوم الأربعاء أنها وافقت على توفير 200 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا إلى المفوضية الأوروبية ، التي لديها أيضًا خيار طلب 100 مليون جرعة أخرى، وفقًا لسي إن إن.

وترفع الاتفاقية الحالية العدد الإجمالي للقاحات التي من المقرر أن توفرها فايزر-بيونتيك إلى 500 مليون جرعة ، مع إمكانية زيادتها إلى 600 مليون.

قالت شركة بيونتيك في ديسمبر أن الجهد المشترك مع شركة فايزر  يهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021 ، لكن يوم الأربعاء أعلنت الشركة أنها زادت قدرتها التصنيعية إلى ملياري جرعة هذا العام.

ذكرت  بيونتيك "سنبدأ الإنتاج في منشأتنا في ماربورج هذا الشهر وقد عززنا شبكة التصنيع لدينا مع شركاء إضافيين. نحن نواصل التقييم، جنبًا إلى جنب مع الحكومات والسلطات والشركاء على جميع المستويات ، لتلبية متطلبات الإمداد المستقبلية الأكبر من لقاحاتنا".

أشارت  دراسة نشرها باحثون الأسبوع الماضي إلى أن لقاح Covid-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech يقلل من عدوى فيروس كورونا المصحوبة بأعراض بأكثر من 90٪ في العالم .

أشارت النتائج، على الرغم من كونها أولية، إلى أن اللقاح يظل فعالًا بشكل ملحوظ  في حملة تلقيح واسعة النطاق. 

بدأ طرح اللقاح في الاتحاد الأوروبي بداية صعبة، على الرغم من كونه جزءًا من أكبر أسواق العالم ، فلم تقم دول الاتحاد الأوروبي بتلقيح سوى جزء صغير من سكانها مجتمعين البالغ عددهم 450 مليون نسمة.

 في غضون ذلك ، تحرز إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، الذين كانوا أسرع بكثير في الموافقة على البدء في التطعيم ضد  Covid19 ، تقدمًا سريعًا في تلقيح سكانهم. 

أدت التأخيرات البيروقراطية وقضايا الإنتاج إلى  إحباط متزايد بين سكان الاتحاد الأوروبي الذين ينتظرون بشدة اللقاح. 

حصل الاتحاد الأوروبي على 2.3 مليار جرعة من اللقاح من ست شركات مصنعة ، لكن تمت الموافقة على ثلاث منها فقط: موديرنا وفايزر-بيوانتك، بالإضافة إلى لقاح شركة أسترا زينيكا،  البريطانية السويدية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارًا مصيريًا بشأن لقاح فايزر- بونتيك

ماليزيا تتفق على شراء لقاح استرازينيكا وتتفاوض لتأمين مشترياتها من لقاحي "فايزر ـ بيونتيك" و "سبوتنيك V"

الصين تؤجل تسليم تركيا لقاحات سينوفاك لهذا السبب

بالخطأ.. 8 مُسنين ألمان تلقوا 5 أضعاف جرعة لقاح فايزر.. وأصيبوا بأعراض كورونا

بيونتك الألمانية تزف بشرى سارة بشأن جرعات لقاح كورونا في 2021

فايزر تعلن تأخر تسليم اللقاح للدول الأوروبية.. وهذا هو الموعد الجديد

ترشيحاتنا

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن ينجح في بايرن ميونخ لهذه الأسباب

شاهد.. أمواج البحر تغرق قرى بالساحل الشمالى

أوروبا الشرق.. الثلوج تزين مرسى مطروح

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

وكيل اللاعبين يكشف أسباب عدم نجاح رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. يؤثر استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ

بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها

هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها