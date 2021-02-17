الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.









وأشار التحالف العربي - وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم، الأربعاء - إلى أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى في الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.







