ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.


وأشار التحالف العربي - وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم، الأربعاء - إلى أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى في الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.


يُذكر أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) تمكنت الأحد الماضي، من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة "خميس مشيط" بالسعودية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها

هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها

نشرة المرأة والصحة.. أعراض غريبة تصيب المتعافين من كورونا.. هل الزغطة تؤدى للوفاة؟ هاني الناظر: ارتداء الكمامة مفيد هذه الأيام لهذا السبب