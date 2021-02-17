الأرصاد: ارتفاع الموج إلى 6 أمتار في بحر الإسكندرية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار على كافة الأنحاء بسبب وقوع البلاد تحت تأثير منخفض جوي على سطح الأرض يتزامن معه منخفض جوي آخر قوى في طبقات الجو العليا.





وأضافت شاكر، خلال لقاء على فضائية دى ام سى، أن الطقس اليوم شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه نشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتكون فرص سقوط الأمطار موجودة على كافة أنحاء البلاد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد، وتكون الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر مضطربة وارتفاع الموج بينما من 3 لـ 6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.









وأشارت إلى أن موعد انكسار الموجة الغير مستقرة وشديدة البرودة التي تشهدها البلاد، منذ 48 ساعة ماضية.





واكدت أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وانحسار لفرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية مع هدوء سرعة الرياح.





وقالت إنه سيكون هناك انحسار في فرص الأمطار على كافة المحافظات باستثناء، مناطق السواحل الشرقية بالبلاد ووسط سيناء، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).





وأوضحت إن ارتفاع الموج في الاسكندرية وصل إلى 6 أمتار في الاسكندريه نتيجة الأمطار الغزيرة، بينما وصل إلى 4 متر فى البحر الأحمر، مؤكدة اضطراب الملاحة البحرية في البحرين.









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