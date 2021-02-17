ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد: ارتفاع الموج إلى 6 أمتار في بحر الإسكندرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار على كافة الأنحاء بسبب وقوع البلاد تحت تأثير منخفض جوي على سطح الأرض يتزامن معه منخفض جوي آخر قوى في طبقات الجو العليا.

وأضافت شاكر، خلال لقاء على فضائية دى ام سى، أن الطقس اليوم شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه نشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتكون فرص سقوط الأمطار موجودة على كافة أنحاء البلاد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد، وتكون الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر مضطربة وارتفاع الموج بينما من 3 لـ 6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وأشارت إلى أن موعد انكسار الموجة الغير مستقرة وشديدة البرودة التي تشهدها البلاد، منذ 48 ساعة ماضية.

واكدت أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وانحسار لفرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية مع هدوء سرعة الرياح.

وقالت إنه سيكون هناك انحسار في فرص الأمطار على كافة المحافظات باستثناء، مناطق السواحل الشرقية بالبلاد ووسط سيناء، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

وأوضحت إن ارتفاع الموج في الاسكندرية وصل إلى 6 أمتار في الاسكندريه نتيجة الأمطار الغزيرة، بينما وصل إلى 4 متر فى البحر الأحمر، مؤكدة  اضطراب الملاحة البحرية في البحرين.


<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdmctv%2Fvideos%2F814392835812659%2F&show_text=false&width=560" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منخفض جوي يضرب البلاد.. أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة بعدة محافظات

رصدتها الأقمار الصناعية.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد اليوم

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 20

أمطار غزيرة على 15 منطقة بالجمهورية اليوم.. وطقس الغد شديد البرودة

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. الملاحة مضطربة والأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

أول تعليق من بواليا بعد هدفه أمام المريخ السوداني

بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

الوزراء: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالمرج

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

مسحة طبية للاعبي النادي الأهلي قبل السفر لتنزانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. يؤثر استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ

بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها

هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها