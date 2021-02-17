ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:18 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
عبدالله هشام

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الأساسي، الذي يخوض به مباراة الاتحاد السكندري، التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - خالد صبحي - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - صالح جمعة - ميدو جابر.

خط الهجوم: شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - وينفول كوبينا - محمد مسعد.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دابو وشادى حسين يقودان تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

20 دقيقة.. استحواذ لصالح سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة

شادى حسين وأحمد ياسر ريان يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الجونة بالدوري

الدوري الممتاز.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان

تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة مصر المقاصة

ترشيحاتنا

صورة هزت السوشيال ميديا.. قصة شرطي وسط الثلوج في سانت كاترين

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب