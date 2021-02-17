بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن ، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وتألقت بإطلالة عفوية وبسيطة رفقة ابنها داخل المنزل.





وارتدت ريهام أيمن ، بنطالا رياضيا باللون الأسود، ومعه سويت شيرت باللون الأسود ليبرز عن رشاقتها وجمالها.





وتركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بشكل الكيرلي الطبيعي الذى يتناسب مع ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في "المكياج" على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمالها.



