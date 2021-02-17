أسامة الأزهري ناعيا أحمد طه ريان: ركن من أركان العلم انهدم

نعى الدكتور أسامة الأزهري، ببالغ الحزن والأسى فقيد الأزهر الشريف، وشيخ السادة المالكية بالأزهر، وفقيد مصر، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية، وفقيد العلم والفقه والصلاح والأدب، العلامة الفقيه الجليل الأستاذ الدكتور أحمد علي طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعميد كلية الشريعة، والذي فاضت روحه الطاهرة إلى باريها، وأوى إلى رب كريم، مضيفا: "ركن من أركان العلم قد انهدم".









وقال الأزهري في بيان له، إن الشيخ الراحل أفنى عمره الكريم في التعليم والتدريس، وتخريج أجيال من العلماء، وترك من بعده عطاءً علميا رفيعا، وتراثا مكتوبا يشهد له بالعلم والولاية والصلاح.









ودعا له قائلا: اللهم تقبل شيخنا الكبير في الصالحين، وتغمده بواسع رحمتك، وأسكنه مع السابقين أعلى فراديس الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.