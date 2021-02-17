بعد أزمة إعدادية محمد الشرنوبي.. المؤهلات الدراسية لأشهر فناني مصر والعرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، تسريب شهادة دراسية للفنان محمد الشرنوبى ، تشير إلى أنه لم يستكمل مسيرته الدراسية، واكتفى بالشهادة الإعدادية.





وتجاهل محمد الشرنوبى هذا التسريب، وتعامل معه على أنه لم يحدث من الأساس، حيث إنه مشغول بأعماله الفنية الجديدة سواء الغنائية أو التمثيلية.





ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز مؤهلات الفنانين الدراسية



