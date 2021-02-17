قرار عاجل من وزير الأوقاف الأردني بسبب الظروف الجوية فى المملكة

اصدر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، قرارا عاجلا للجان الزكاة لفتح أبوابها وسرعة الاستجابة لكل من يطلب المساعدة من المواطنين، في ظل الظروف الجوية الحالية.





وحسب القرار تم تشكيل غرفة عمليات في صندوق الزكاة للوقوف على أي حالة طارئة في ظل الظروف الجوية التي تتعرض لها المملكة.





وناشد وزير الأوقاف جميع مدراء مديريات الأوقاف بالمملكة بضرورة فتح المساجد أمام المواطنين نظرا للحالة الجوية السائدة بالمملكة.





وشدد على جميع مدراء الأوقاف الإبقاء على فتح مساجد المملكة امام المواطنين واستقبالهم في حال احتاج الأمر لذلك وتقديم كافة الخدمات والمساعدات التي يحتاجونها.



