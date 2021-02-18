في عيد ميلاده .. قصة زواج وطلاق زكي فطين عبد الوهاب وسعاد حسني





وتزوج من الفنانة سعاد حسنى حين كان طالبا في آخر عام من معهد السينما وكانت هي نجمة كبيرة وقتها، وهو الزواج الذى اعترضت عليه والدته الفنانة ليلى مراد، وسرعان ما انفصلا بعد هذا الزواج.

وهو ما كشفه زكى فطين عبد الوهاب في العديد من اللقاءات التلفزيونية والحوارات الصحفية، بأنه فاجأ والدته الفنانة ليلى مراد بطلب الزواج من الفنانة سعاد حسنى، فاندهشت من هذا الطلب ورفضت بشدة ولكنها كانت تحب سعاد حسنى، وكان السبب فقط في اعتراضها بسبب فرق العمر وكنت أنا وقتها طالب وهي نجمة كبيرة.

وأوضح زكى فطين عبد الوهاب، أنه تعرف على سعاد حسنى أثناء تدريبه بفترة معهد السينما على يد زوجها السابق المخرج على بدرخان في فيلم "أهل القمة"، والذى كانت تشارك في بطولته، وتقابلنا عدة مرات حتى قررنا الزواج، ولكنه لم يدم طويلة فقد انفصلنا بعد عدة أشهر.

زكى فطين عبد الوهاب شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، الفاجومى، سمارة، أهل كايرو، المواطن اكس، على كف عفريت، طرف ثالث، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين.

يحتفل اليوم الفنان زكى فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده وهو احد النجوم الذين قدموا عديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى ذاكرة التاريخ.