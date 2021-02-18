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رياضة

الماديات أحد الأسباب .. مدرب الزمالك السابق يكشف أسباب رحيله عن النادي

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:36 ص
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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محمد رشاد
كشف سامي الشيشيني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أسباب رحيله عن القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن ضعف المقابل المادي كان أحد الأسباب.

وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورت": "في أسباب رحيلي عن الزمالك أشياء يمكنني أن أفصح عنها وأخرى لا تقال ، فوجئت أن راتبي  لا يليق، كما ان مكافأت الفوز ببطولتين والوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال افريقيا كانت صادمة بالنسبة لي، فقد حصلت على 71 ألف جنيه، في حين أن اللاعب الواحد حصل على 260 ألف جنيه".

وتابع: "هناك مكافأة حسب اللائحة ومكافأة بقرار مجلس الإدارة، أنا حصلت على المكافأة التي بناءً على اللائحة ، يوجد أمور في الكواليس لا تقال، وأمور لا يليق أن تحدث معي، لذلك قررت الرحيل عن الزمالك".

وأتم: "أحترم مرتضى منصور، وفضلت البقاء طوال شهر فبراير من أجل المباريات الهامة التي تنتظر الفريق أمام الأهلي والترجي التونسي ، لم أصدق أن هذا راتبي مع نادي الزمالك لأنني تركت أشياء كثيرة جدً، ومن كان يشغل المنصب من قبلي كان يأخذ ضعف راتبي او ضعفين".

واختتم: "هذا ليس سبب رحيلي عن الزمالك ولكن ضمن الأسباب، قلت سأدرب في الكورونا والناس تموت مع ضعف المقابل المادي وأمور أخرى أبرزها وفاة محمد صيام بسبب الكورونا، وهذا  كان صدمة لي لذلك رحلت".
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