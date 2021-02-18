خسائر بالجملة.. المحافظات تغرق في شبر مية بعد موجة الطقس السيئ

شهدت محافظات مصر موجة من الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية والتي تسببت في خسائر فادحة عادت بالضرر على المواطنين.





في دمياط، شهدت محافظة دمياط عقب سقوط الأمطار الغزيرة، عدة خسائر منها سقوط أجزاء من سقف خشبى وصاج بمنطقة صلاح الدين مما تسبب في تهشم زجاج سيارتين كما سقطت سقالة خشبية بمبنى تحت الإنشاء بمنطقة المطرى دون وقوع إصابات أو تلفيات.





وتعرضت محافظة دمياط لسقوط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات ما أدى لغرق الشوارع وارتباك المرور بالشوارع والأسواق، كما وقعت أسلاك الكهرباء بقرية كفور الغاب ما أدى لانقطاع الكهرباء واصطدم توك توك بآخر على طريق فارسكور _ دمياط، نتيجة لسقوط الأمطار بغزارة.





في القليوبية، تسبب ماس كهربائي في عمود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق جاموسة ما أدى إلى نفوقها في الحال أثناء سيرها بجوار العمود وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.





وعلى الفور تم إخطار إدارة الكهرباء التي فصلت التيار الكهربائي عن القرية بالكامل وتم إخطار الإدارة البيطرية لاتخاذ اللازم نحو الماشية المتوفاة.





من جانبها أعادت أجهزة محافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها فتح طريق الكورنيش الفلل - كفر الجزار، بعد إغلاقه عقب سقوط شجرة بسبب سوء الأحوال الجوية دون وقوع إصابات.





ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها بسرعة إزالة الشجرة وآثارها وإعادة الطريق إلى طبيعته.





من ناحية أخرى تسببت الرياح الشديدة التي تتعرض لها المحافظة وصاحبها سقوط متقطع للأمطار في سقوط عامود إنارة أمام مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة دون إصابات أو خسائر في الأراوح أو الممتلكات وانتقل مجلس المدينة وتم رفع العمود والتواصل مع الكهرباء لاتخاذ اللازم.





كما تأثرت أيضا حركة الأسواق والبيع والشراء بسبب عزوف خروج المواطنين من منازلهم بسبب سقوط الأمطار، بالإضافة الى سقوط لوحات الإعلانات على الطرق السريعة وسقوط باكيتين حديد، وعمود إنارة، من كوبري المظلات، التابع لحي غرب شبرا الخيمة في اتجاه المؤسسة.





وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا فى سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع بحي غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار دون خسائر بشرية.





كما تسبب ماس كهربائي في عامود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق ماشية ما أدى إلى نفوقها في الحال أثناء سيرها بجوار العامود وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.





وفي كفر الشيخ، أنقذت العناية الإلهية زوجين من الموت، إثر سقوط شجرة كبيرة على سيارة ملاكي، كانت تقلهما أثناء سيرها بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ.





وعلى الفور، هرعت سيارة النجدة إلى موقع الحادث، وانتقل رجال الشرطة، وتبين سلامة الشخصين داخل السيارة، وتم إخراجها بسلام من داخل السيارة.





وقالت الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وشاهد عيان الواقعة، والتي قامت بتوثيقها وتصويرها بهاتفها المحمول لـ"صدى البلد"، عقب عودتي من عملي وقيادتي لسيارتي بشارع الجمهورية، وبمجرد مروري من أمام مجمع محاكم مجلس الدولة بثوانٍ معدودة، فوجئت بسقوط شجرة كبيرة على السيارة التي كانت خلفي بسبب سوءالأحوال الجوية وشدة الرياح التي شهدتها المحافظة اليوم.





وأضافت، العبد، أن رجال الشرطة ضربوا مثلًا رائعًا في الشهامة، وتواجدوا في ثوانٍ بمحل الواقعة، وقاموا بإخراج الزوجين من السيارة، وهدأوا من روعهما، مضيفة "أحمد الله كثيرًا على لطفه وكرمه لنا في كل وقت وحين".





وفي المنوفية، تسود حالة من الغضب بين اهالي قريتي كفر الحمادية والروضة التابعين لمركز بركة السبع عقب انقطاع التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات.





حيث أكد الأهالي، انقطاع التيار الكهربائي عن مغذى قرية الروضة وقرية كفر الحمادية من الساعة الثالثة عصرا وحتى الآن وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار.





وأضاف عبده خضر، من الأهالي تم التواصل مع المهندسة عبير طاحون رئيس هندسة كهرباء بركة السبع واكدت ان فرق الصيانة حتى الآن تعمل على اصلاح العطل وسيتم توصيل التيار فور الإصلاح.





تسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ألمت بقرى ومدن محافظة الدقهلية فى انهيار مئذنة مسجد تحت الإنشاء بقرية كفر قنصوة التابعة لمركز السنبلاوين يصل ارتفاعها نحو 45 مترًا التى انهارت على أحد المنازل المجاوره لها وتسبب في انهيار أجزاء منه.





وكان أهالي القرية انتهوا منذ أيام من بناء المئذنة بمسجد ما زال تحت الإنشاء، بالجهود الذاتية ولم تكتمل أمنيتهم بعد الانتهاء من بناء المئذنة التي انهارت اليوم بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة.





وأكد المتولى عبد العال، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية وسقطت المئذنه على أرض زراعية مجاورة للمسجد فيما انهار جزء منها على جزء من عقار مجاور للمسجد.



