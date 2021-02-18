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تعليم

مد فترة استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين حتى 28 فبراير

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:09 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، في خطاب رسمي للمديريات والادارات التعليمية والمدارس ، ان موقع الاكاديمية سيظل متاحا لتسجيل واستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين حتى يوم الاحد 28 فبراير 2021 .


وأصدرت الاكاديمية المهنية للمعلمين تعليمات للمديريات التعليمية ، بضرورة تعميم نشرة دورية على كافة المدارس ، والتنبيه على مسئولي الاحصاء بالادارات التعليمية ، ومسئولي الحوكمة الالكترونية في المدارس بسرعة الانتهاء من تسجيل استيفاء بيانات هؤلاء المعلمين ، وتحمل مسئولية الاثار الناتجة عن عدم تسجيل الاستيفاء في موعد أقصاه 28 فبراير 2021 ، وذلك حرصا على مصلحة السادة المعلمين.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات كاملة عن كل ما تريد معرفته الاوراق المطلوبة لاستيفاء ملف المعلمين /الإخصائيين المساعدين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من تقديم : صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين ، ونسخة طبقة الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود ، و شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو اخلاء الطرف الدال عليها ، و إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين فى مسابقة الـ 30 الف معلم طبقا لما هو متضمن فى عقودهم ويعفى ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط) .


كما تضم الاوراق المطلوبة أيضا حسبما ذكرت وزارة التربية والتعليم :  شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows و المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لـ ( الدورة التدريبية AITCالتي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات -  شهادة IC3 pluc -  شهادة MICIT والتي تصدرها شركةMKCL -  الدبلوم الدولى في مهارات تقنية المعلومات. - Cambridge IT Skills 6 ) ، و تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة و الموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الاكاديمية ، و خطاب ترشح من مدير المدرسة ، و صورة طبق الاصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها ، وشهادة الدبلوم العام فى التربية لغير خريجي كلية التربية ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمى علم النفس و الاجتماع اذا كان متقدمًا لشغل وظيفة اخصائى  .

و شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تقديم مفردات المرتب موضحًا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ، وصورة بطاقة الرقم القومي  وكلمة السر .

مد فترة استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين حتى 28 فبراير
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