تماثل 8 حالات للشفاء و5 حالات إيجابية بفيروس كورونا في شمال سيناء

سجّلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، تماثل 8 حالات شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات إيجابية بالفيروس بمستشفيات العزل بمستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزي النموذجي .
وأشار البيان، الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 308 حالات، وبلغ عدد حالات الوفيات 101 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة في ديسمبر من عام ٢٠١٩م .وأضاف البيان أن عدد حالات الشفاء بلغ 1680 حالة منذ بداية الجائحة، مؤكدًا حجز 8 حالات للعلاج بالمستشفيات و79 حالة تحت العزل المنزلي.
وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بالمحافظة ، أنه تم عقد اجتماعا اليوم بالمثقفين الصحيين، وتحدد يوم الثلاثاء القادم انطلاق حملات توعوية مكثفة ضد كورونا بالأسواق العامة وتوزيع بوسترات للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية، لافتًا إلى أن إدارة التثقيف والإعلام الصحى تقوم بتدريب طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين على العمل بحملات التوعية الجاري الإعداد لها.
وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع تطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة، قد أكد أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.
وتتولى مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء. ،كما تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بـ كورونا بعد إصابة عدد كبير من الأهالي خلال الفترة الماضية.كما تواصل المديرية عمليات الرش والتعليم للمنشآت والبرك وتعقيم خزانات مياه الشرب.
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