تماثل 8 حالات للشفاء و5 حالات إيجابية بفيروس كورونا في شمال سيناء

سجّلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، تماثل 8 حالات شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات إيجابية بالفيروس بمستشفيات العزل بمستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزي النموذجي .





وأشار البيان، الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 308 حالات، وبلغ عدد حالات الوفيات 101 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة في ديسمبر من عام ٢٠١٩م .وأضاف البيان أن عدد حالات الشفاء بلغ 1680 حالة منذ بداية الجائحة، مؤكدًا حجز 8 حالات للعلاج بالمستشفيات و79 حالة تحت العزل المنزلي.





وفي نفس السياق.. تستعد مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء لإطلاق حملة توعية ضد فيروس كورونا الثلاثاء القادم، اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم ٢٣ فبراير الجاري٢٠٢١م .، والتي يشارك فيها فريق من المتخصصين، تشمل مختلف التخصصات، حيث تتولي إدارة التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية الصحة بشمال سيناء، أعدت خطة لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.





وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بالمحافظة ، أنه تم عقد اجتماعا اليوم بالمثقفين الصحيين، وتحدد يوم الثلاثاء القادم انطلاق حملات توعوية مكثفة ضد كورونا بالأسواق العامة وتوزيع بوسترات للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية، لافتًا إلى أن إدارة التثقيف والإعلام الصحى تقوم بتدريب طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين على العمل بحملات التوعية الجاري الإعداد لها.

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة ، انه سيتم تكثيف البرامج التوعوية فى مراكز الرعاية الصحية الأساسية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا ، وتكثيف النشاط التوعوي و المناشدات والرسائل الصحية على الصفحات الرسمية لمديرية الشؤون الصحية وإدارة التثقيف والإعلام الصحي وبمواقع التواصل الاجتماعى.





وذلك من أجل اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد، علاوة على عقد الندوات فى المصالح الحكومية لتوعية العاملين بأهم طرق الوقاية من الفيروس، وتوضيح جهود وتعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.



وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع تطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة، قد أكد أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.





وتتولى مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء. ،كما تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بـ كورونا بعد إصابة عدد كبير من الأهالي خلال الفترة الماضية.كما تواصل المديرية عمليات الرش والتعليم للمنشآت والبرك وتعقيم خزانات مياه الشرب.



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