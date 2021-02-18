هيثم بطاح أول مرشح على عضوية مجلس الصحفيين

تقدم الكاتب الصحفى هيثم بطاح، عضو الجمعية العمومية، بأوراق ترشحه لعضوية نقابة الصحفيين، فور فتح باب تلقى الطلبات صباح اليوم، الخميس.









وقال بطاح: "حال فوزي سأسعى لتشكيل فريق عمل من زملائنا مندوبي الوزرات، بحيث يكون التحرك بشكل جماعي نحو جنى خدمات للزملاء، فلن نترك بابًا إلا وسنقوم بطرقه لصالح الصحفيين".









وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباب اليوم لتقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.









وأوضحت اللجنة أن تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.











ونوهت إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة، ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.







