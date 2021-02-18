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أخبار العالم

الإعلان عن موعد وصول الجرعات الأولى من لقاح كورونا إلى تونس

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:59 م
الإعلان عن موعد وصول
الإعلان عن موعد وصول الجرعات الأولى من لقاح كورونا لتونس
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قسم الخارجي
كشف الصحة التونسية عن موعد وصول الجرعات الاولى من لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن هناك شراءات مؤكدة من شركة "فايزر" و"استرازينيكا" و"سبوتنيك"  و"شركة جونسون آند جونسون" بقيمة 8.8 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وفي تصريح خاص لإذاعة "موازييك" التونسية، قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، العياشي الزمالي، إنه سيتم تسليم الجرعات الأولى قبل نهاية شهر فبراير الجاري إثر تمرير القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كوفيد-19 وجبر الأضرار المنجرة عنه.

وأشار الزمالي إلى أن هناك نحو 4 مليون جرعة ستصل في شهر مارس القادم، مؤكدا أن وزارة الصحة مستعدة كما ينبغي لحملة التلقيح حيث هناك 1700  عون تلقيح للإشراف على عمليات التلقيح، وستكون هناك حصة صباحية وحصة مسائية للتلقيح.

وأوضح أن جميع الدول في العالم التي تستعمل لقاح فيروس كورونا، بما في ذلك تونس مطالبة بسن هذا القانون قبل تسلّم اللقاح، لأنّ تطوير لقاح كورونا يستغرق من 7 إلى 8 سنوات حيث تقع كل التجارب للتأكّد من فاعلية اللقاح والتثبت من مضاعفاته الجانبية، إلاّ أنّ تلقيح كورونا جاء في ظرف استثنائي وتمّ تطويره في أقلّ من سنة وبالتالي المخابر لا تتحمل مسؤولية التأثيرات الجانبية للقاح.

وفي وقت سابق، كشف مدير معهد باستور التونسي، الهاشمي الوزير، عن سبب تأخر وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى تونس.

وقال الوزير إن موعد وصول اللقاح مرتبط بأمور تقنية وإدارية بين مبادرة كوفاكس ومصنع اللقاح ولا دخل للسلطات التونسية في ذلك.

وأكد المسؤول التونسي استمرار عملية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مضيفا أنه يمكن الاتصال بمراكز الصحة الأساسية وغيرها من مراكز الصحة أو الإستعانة بالطبيب الخاص للقيام بعملية التسجيل.
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