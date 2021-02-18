التعليم العالي: أكثر من 80 % من أساتذة الجامعات تأقلموا مع الظروف بشكل سريع ومبهر

صرح الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي بأن الوزارة تقوم بعمل مكثف حتى لمجابهة لجائحة كورونا وفق الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة فأصبح لديها خطط لنظم التعليم الإلكتروني وستحدث أخبار قريبة جديدة وهناك منصة انطلقت منذ مارس 2020 لكي تتواصل مع الفصول التخيلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس".





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وأكد أن دور أعضاء هيئة التدريس كان مبهر فقد توافق أكثر من 80 % منهم مع الظروف وقاموا برفع المحاضرات أونلاين على المنصات الإلكترونية بالإضافة إلى دعم من وزارة الاتصالات بإتاحة المنصات التعليمية مجانا.





جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي ، بالمؤتمر السنوي الثاني للبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات iTB / ICT Talents Bank ، الذي أقيم بالتعاون مع الحكومة والجامعات، وشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج بنك القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT Talent Bank.

ونيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشادت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بالجهد المبذول من شركة هواوي في بناء قدرات الشباب.

وأكدت أن بناء مصر الرقمية لا يتم إلا ببناء الإنسان المصري رقميا، من خلال العديد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية ومبادرات دعم الشمول الرقمي للمواطنين من مختلف الفئات.

وأشارت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي إلى أن فكرة بنك المواهب الرقمية مميزة، تعكس أهمية تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر الرقمية خاصة فيما يتعلق ببناء ورعاية المواهب الرقمية والإبداع التكنولوجيا، وهو ما يصب في دعم الاقتصاد القومي ويعزز من فرص التوظف والتكيف مع متطلبات وظائف المستقبل.

وتماشيًا مع جهود الدولة بصفة عامة و الوزارات المختصة و بصفة خاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. شهدت الوزارة فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات"، بعرض مشروع ITB بحضور ممثلًا عن معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى - د. هشام فاروق مساعد الوزير التحول الرقمي.

كما شهدت الفعاليات عرض لما تم تحقيقه من نتائج فاقت الخطة الموضوعة بالتواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة وحصول المتدربين على الشهادات الرسمية المعتمدة فى التخصصات التكنولوجية، "هذا الجهد المشكور من البرنامج من شآنه لعب دور محوري في تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية وسد الفجوة الرقمية و هو ما تسعى إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.